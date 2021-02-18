П’ята сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 18 лютого о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

У четвер народні депутати розглянуть низку законопроектів у першому та в другому читанні. Держслужбовці обговорять закон про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

У другому читанні депутати прийматимуть рішення щодо Постанови про Національний план вакцинації населення України проти коронавірусу.

Нардепи обговорять зміни до законів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства.

Урядовці розглянуть зміни до держбюджету України на 2021 рік щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока.

Також розглянуть зміни щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів на території України.

Рада визначила ключову подію державотворення

Під час пленарного засідання народні депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані незалежності під час Революції гідності у 2014 році.

Нардепи прийняли постанову №2739 у зв’язку з сьомою річницею початку Майдану. Постанова визначає Революцію гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи, підкреслює важливість пам’яті про Героїв Небесної сотні та неприпустимість узурпації влади.

Згідно з документом, в Україні повинні завершити розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності.