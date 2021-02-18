Верховна Рада збереться на пленарне засідання 18 лютого, яке традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному у депутатів є низка законопроектів.

Народні депутати розглядатимуть у повторному читанні закон про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, про внесення змін до законопроекту про аграрні розписки та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок та про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні щодо діяльності міських та селищних рад.

У першому читанні парламентарі розглядатимуть зміни до Кримінального Кодексу щодо здійснення досудового розслідування, Податкового – справляння податків та зборів, Митного – тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів.

Також у парламенті голосуватимуть за низку законопроектів, які стосуються обігу зброї в Україні. Так, депутати розглядатимуть у першому читанні закон про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї та зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та КК для реалізації положень закону про обіг цивільної вогнепальної зброї.

У другому читанні парламентарі голосуватимуть за постанову про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19 та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Порядок денний Верховної Ради 18 лютого

Законопроекти

16 лютого Верховна Рада ухвалила закон №2925 про посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані. За відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів.

Згідно з документом, тепер за керування авто напідпитку або у стані наркотичного сп’яніння буде штраф від 17 тис. грн за перший випадок з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення штраф буде 34 тис. грн із позбавлення водійських прав на три роки.