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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Детективи НАБУ затримали в Борисполі екс-заступника голови правління ПриватБанку

Колишній заступник голови правління ПриватБанку намагався виїхати з України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Детективи НАБУ затримали його в аеропорту Борисполя.

НАБУ затримало Володимира Яценка

Щоб посадити літак, на якому намагався втекти з України екс-заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко, в Борисполі, НАБУ звернулося до Державіаслужби.

Нині тут тривають невідкладні слідчих дій.

Генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
  • НАБУ затримало Володимира Яценка
Детективи НАБУ затримали в Борисполі екс-заступника голови правління ПриватБанку / 2 фотографии

Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи затримання колишнього топ-менеджера ПриватБанку, підтвердила, що особисто підписала підозру.

– Я особисто ухвалила рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, заподіяних державі і громадянам, – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Водночас Венедіктова підкреслила, що не може розголошувати деталі справи, додавши, що її не влаштовували моменти з точки зору перспектив представлення звинувачення в суді.

Пост Венедіктової

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Наприкінці 2020 року Ірина Венедіктова спростувала чутки про те, що нібито генпрокурор гальмує підписання підозр у справі ПриватБанку.

Вона запевнила, що зроблено все необхідне для просування справи у правильному напрямку.

Джерело: НАБУ

Фото: НАБУ

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