Колишній заступник голови правління ПриватБанку намагався виїхати з України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Детективи НАБУ затримали його в аеропорту Борисполя.
Щоб посадити літак, на якому намагався втекти з України екс-заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко, в Борисполі, НАБУ звернулося до Державіаслужби.
Нині тут тривають невідкладні слідчих дій.
Генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи затримання колишнього топ-менеджера ПриватБанку, підтвердила, що особисто підписала підозру.
– Я особисто ухвалила рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, заподіяних державі і громадянам, – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.
Водночас Венедіктова підкреслила, що не може розголошувати деталі справи, додавши, що її не влаштовували моменти з точки зору перспектив представлення звинувачення в суді.
Наприкінці 2020 року Ірина Венедіктова спростувала чутки про те, що нібито генпрокурор гальмує підписання підозр у справі ПриватБанку.
Вона запевнила, що зроблено все необхідне для просування справи у правильному напрямку.