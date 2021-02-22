Колишній заступник голови правління ПриватБанку намагався виїхати з України на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Детективи НАБУ затримали його в аеропорту Борисполя.

Щоб посадити літак, на якому намагався втекти з України екс-заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко, в Борисполі, НАБУ звернулося до Державіаслужби.

Нині тут тривають невідкладні слідчих дій.

Генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.







Детективи НАБУ затримали в Борисполі екс-заступника голови правління ПриватБанку / 2 фотографии

Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи затримання колишнього топ-менеджера ПриватБанку, підтвердила, що особисто підписала підозру.

– Я особисто ухвалила рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, заподіяних державі і громадянам, – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Водночас Венедіктова підкреслила, що не може розголошувати деталі справи, додавши, що її не влаштовували моменти з точки зору перспектив представлення звинувачення в суді.

Наприкінці 2020 року Ірина Венедіктова спростувала чутки про те, що нібито генпрокурор гальмує підписання підозр у справі ПриватБанку.

Вона запевнила, що зроблено все необхідне для просування справи у правильному напрямку.