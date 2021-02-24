Послуга єМалятко стане доступною для мешканців окупованих територій

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, АР Крим та міста Севастополь зможуть користуватися послугою єМалятко. 24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що наразі кожна друга сім’я є користувачем комплексу послуг єМалятко.

– Сьогоднішнє рішення дасть змогу громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати народження дитини.

Що передбачає послуга єМалятко

Послуга єМалятко стала повністю доступною в режимі онлайн у жовтні 2020 року. Це комплекс з дев’яти головних державних послуг, які необхідні батькам після народження дитини.

Зокрема можна оформити державну реєстрацію народження, призначення матеріальної допомоги, реєстрацію місця проживання новонародженого та інші документи.

Надіслати заяву можна на платформі Дія.

Джерело: Денис Шмигаль