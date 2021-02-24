PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Послуга єМалятко стане доступною для мешканців окупованих територій

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, АР Крим та міста Севастополь зможуть користуватися послугою єМалятко. 24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

дитина

Шмигаль підкреслив, що наразі кожна друга сім’я є користувачем комплексу послуг єМалятко.

– Сьогоднішнє рішення дасть змогу громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати народження дитини.

Читайте
У Дії можна буде змінювати місце реєстрації: коли запустять послугу

Що передбачає послуга єМалятко

Послуга єМалятко стала повністю доступною в режимі онлайн у жовтні 2020 року. Це комплекс з дев’яти головних державних послуг, які необхідні батькам після народження дитини.

Зокрема можна оформити державну реєстрацію народження, призначення матеріальної допомоги, реєстрацію місця проживання новонародженого та інші документи.

Надіслати заяву можна на платформі Дія.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка