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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов під заставу

Володимира Яценка – колишнього першого заступника глави ПриватБанку, підозрюваного в розтраті понад 137 млн грн, випустили під заставу 52,2 млн.

Володимир Яценко

У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за Яценка внесена застава у розмірі, який визначив суд як альтернативу запобіжному заході у вигляді утримання під вартою.

Але хто вніс цю суму, в ВАКС не уточнили.

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Детективи НАБУ затримали в Борисполі екс-заступника голови правління ПриватБанку

Володимира Яценка затримали 22 лютого детективи НАБУ в аеропорту Бориспіль.

Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

25 лютого Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 квітня з альтернативою застави в розмірі 52 млн 210 тис. грн.

Фото: Володимир Яценко

Джерело: Інтерфакс-Україна

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