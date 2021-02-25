Володимира Яценка – колишнього першого заступника глави ПриватБанку, підозрюваного в розтраті понад 137 млн грн, випустили під заставу 52,2 млн.

У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за Яценка внесена застава у розмірі, який визначив суд як альтернативу запобіжному заході у вигляді утримання під вартою.

Але хто вніс цю суму, в ВАКС не уточнили.

Володимира Яценка затримали 22 лютого детективи НАБУ в аеропорту Бориспіль.

Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

25 лютого Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 квітня з альтернативою застави в розмірі 52 млн 210 тис. грн.

Фото: Володимир Яценко