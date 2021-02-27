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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

На Донбасі український військовий підірвався на протипіхотній міні

На Донбасі неподалік населеного пункту Луганське на протипіхотній осколковій міні підірвався український військовий.

оос, донбас

Наразі українському захиснику надали необхідну медичну допомогу та доправили в лікарню.

– В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, – пояснили у ОТУ Північ.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

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Схожа трагедія сталася також 14 лютого. Тоді на Донбасі неподалік населеного пункту Новолуганське загинули троє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Українські захисники загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, коли переміщалися на позиції. Через загибель військових Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Джерело: ОТУ Північ

Фото: ООС

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