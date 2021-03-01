PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Продавали дозволи на зброю в месенджерах: Нацполіція викрила корупційну схему

Нацполіція України викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Підрозділи контролю, які брали в цьому участь, будуть повністю розформовані.

Продавали дозволи на зброю в месенджерах: Нацполіція викрила корупційну схему

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції півроку проводили перевірку підрозділів контролю за обігом зброї, внаслідок якої виявили значні порушення у видачі дозволів на мисливську вогнепальну, нарізну, гладкоствольну та травматичну зброю.

Читайте
Зброя, наркотики та рейдерство: СБУ викрила банду, яку фінансував нардеп

Іноді дозвіл на зброю видавали навіть без участі громадянина, а оголошення про незаконний продаж документів розміщували у спільнотах месенджерів, повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи, – зазначає Ігор Клименко.

Наразі вже звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, а також п’ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

– Зібрані матеріали про їх корупційні дії передаються в Державне Бюро розслідувань для притягнення вже колишніх поліцейских до кримінальної відповідальності, – повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Закон про зброю

12 лютого МВС і Нацполіція заявили, що підтримують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї, але виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

Наразі продаж зброї регулюється виключно наказом МВС, тому закон на дозвіл потрібен терміново.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка