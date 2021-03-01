Нацполіція України викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю. Підрозділи контролю, які брали в цьому участь, будуть повністю розформовані.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції півроку проводили перевірку підрозділів контролю за обігом зброї, внаслідок якої виявили значні порушення у видачі дозволів на мисливську вогнепальну, нарізну, гладкоствольну та травматичну зброю.

Іноді дозвіл на зброю видавали навіть без участі громадянина, а оголошення про незаконний продаж документів розміщували у спільнотах месенджерів, повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– В нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи, – зазначає Ігор Клименко.

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Наразі вже звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, а також п’ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

– Зібрані матеріали про їх корупційні дії передаються в Державне Бюро розслідувань для притягнення вже колишніх поліцейских до кримінальної відповідальності, – повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Закон про зброю

12 лютого МВС і Нацполіція заявили, що підтримують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї, але виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

Наразі продаж зброї регулюється виключно наказом МВС, тому закон на дозвіл потрібен терміново.