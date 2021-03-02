Екс-заступника голови СБУ Нескоромного і ще чотирьох колишніх чиновників викликають в НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного для надання пояснень через несвоєчасне подання декларації.

Дмитра Нескоромного викликають 9 березня через несвоєчасне подання декларації. Також 4 березня у НАЗК чекають колишнього слідчого ГУ Державної фіскальної служби Едуарда Ушканенка, екс-начальника відділу Держфінмоніторингу Михайла Савостяника, колишнього прокурора прокуратури міста Києва Оксану Телешецьку, екс-нардепа Івана Фурсіна.

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Окрім того, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники кількох українських партій.

Також щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності запросили розпорядника виборчого фонду Василя Присяжного.

Екс-заступнику очільника СБУ Нескоромному оголосили про підозру

У січні СБУ оголосила про підозру Дмитру Нескоромному – екс-заступнику голови СБУ – в організації підготовки вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За даними слідства, Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком організовував вбивство начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

Основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного в СБУ.

Джерело: НАЗК