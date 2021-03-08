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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зе!Жінки – партія Слуга народу запустила новий рух

Політична партія Слуга народу запустила рух Зе!Жінки. Це об’єднання жінок, які працюють депутатами у Верховній Раді та місцевих радах. Мета руху – реалізація політики гендерної рівності в Україні.

Зе!Жінки

Представниці партії Слуга народу будуть працювати для того, щоб в українській політиці було більше жінок. Також вони сприятимуть втіленню національної програми з гендерної рівності у суспільстві.

Наразі частка жінок у Верховній Раді України складає більше 20%. Це найбільша кількість за роки Незалежності України.

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Марш жінок щодо гендерної рівності

8 березня у центрі Києва пройшов марш жінок, присвячений проблемам гендерної рівності в Україні. Учасниці виступали за популяризацію абортів, протидію домашньому насильству та боротьбу з гомофобією.

Організаторами руху стали феміністичні, еко-захисні та ЛГБТ-організації.

Джерело: Слуга народу

Фото: Слуга народу

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