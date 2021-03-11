Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Об этом 11 марта во время брифинга сообщил Алексей Данилов — секретарь СНБО.
По его словам, это первый документ с момента оккупации, регламентирующий четкие шаги возвращения под контроль Украины территории Крыма и Севастополя.
Данилов подчеркнул, что проект готовили около года, привлекая к разработке плана представителей многих институтов, в частности Меджлис крымскотатарского народа.
Деоккупация Крыма
26 февраля в Украине отмечают в День сопротивления оккупации Крыма. В этот день Министерство иностранных дел Украины призвало мировых партнеров усилить санкции против России.
Также МИД обратился к странам с призывом присоединиться к деоккупации Крыма, став членами Крымской платформы.
Это международная инициатива, инициатором создания которой стал президент Украины Владимир Зеленский.