Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Об этом 11 марта во время брифинга сообщил Алексей Данилов — секретарь СНБО.

По его словам, это первый документ с момента оккупации, регламентирующий четкие шаги возвращения под контроль Украины территории Крыма и Севастополя.

Данилов подчеркнул, что проект готовили около года, привлекая к разработке плана представителей многих институтов, в частности Меджлис крымскотатарского народа.

Деоккупация Крыма

26 февраля в Украине отмечают в День сопротивления оккупации Крыма. В этот день Министерство иностранных дел Украины призвало мировых партнеров усилить санкции против России.

Также МИД обратился к странам с призывом присоединиться к деоккупации Крыма, став членами Крымской платформы.

Это международная инициатива, инициатором создания которой стал президент Украины Владимир Зеленский.