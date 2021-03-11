Рада національної безпеки та оборони ухвалила проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Про це 11 березня під час брифінгу повідомив Олексій Данілов – секретар РНБО.

За його словами, це перший документ з моменту окупації, який регламентує чіткі кроки повернення під контроль України території Криму та Севастополя.

Данілов підкреслив, що проект готували близько року, залучивши до розробки плану представників багатьох інститутів, зокрема Меджліс кримськотатарського народу.

Деокупація Криму

26 лютого в Україні відзначають в День спротиву окупації Криму. У цей день Міністерство закордонних справ України закликало світових партнерів посилити санкції проти Росії.

Також МЗС звернулося до країн із закликом долучитися до деокупації Криму, ставши членами Кримської платформи.

Це міжнародна ініціатива, ініціатором створення якої став президент України Володимир Зеленський.