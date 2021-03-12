Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о главных событиях, которые произошли в стране в последнее время.

В частности, за последние несколько недель Совет национальной безопасности и обороны принял несколько важных для страны решений.

Так, в начале февраля СНБО ввел санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone, которые будут действовать пять лет. В течение этого времени вещание телеканалов, как и их активы, будут заблокированы. Также они не смогут пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Под второй пакет санкций СНБО попали народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — жена Тараса Козака, который является фактическим владельцем телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone.

В конце февраля санкции были введены против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

11 марта состоялось еще одно заседание СНБО, во время которого приняли Стратегию деоккупации Крыма, продлили санкции против двух российских банков на три года и анонсировали, что предприятие Мотор Сич в Запорожье вернут в собственность государства.