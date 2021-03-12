PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Расставлю точки над «і»: Зеленский записал видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о главных событиях, которые произошли в стране в последнее время.

володимир зеленський

В частности, за последние несколько недель Совет национальной безопасности и обороны принял несколько важных для страны решений.

Так, в начале февраля СНБО ввел санкции против телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone, которые будут действовать пять лет. В течение этого времени вещание телеканалов, как и их активы, будут заблокированы. Также они не смогут пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Под второй пакет санкций СНБО попали народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — жена Тараса Козака, который является фактическим владельцем телеканалов 112 Украина, Zik и Newsone.

В конце февраля санкции были введены против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

11 марта состоялось еще одно заседание СНБО, во время которого приняли Стратегию деоккупации Крыма, продлили санкции против двух российских банков на три года и анонсировали, что предприятие Мотор Сич в Запорожье вернут в собственность государства.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка