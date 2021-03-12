Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому розповів про головні події, які відбулися в країні протягом останнього часу.

Зокрема, за останні кілька тижнів Рада національної безпеки та оборони ухвалила кілька важливих для країни рішень.

Так, на початку лютого РНБО запровадила санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone, які діятимуть п’ять років. Протягом цього часу мовлення телеканалів, як і їхні активи, будуть заблоковані. Також вони не зможуть користування радіочастотним ресурсом України.

Під другий пакет санкцій РНБО потрапили народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та Наталія Лавренюк – дружина Тараса Козака, який є фактичним власником телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Наприкінці лютого санкції були введені проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.

11 березня відбулося ще одне засідання РНБО, під час якого ухвалили Стратегію деокупації Криму, продовжили санкції проти двох російських банків на три роки і анонсували, що підприємство Мотор Січ у Запоріжжі повернуть у власність держави.