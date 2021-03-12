Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення РНБО проекту Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь унеможливить зняття питання реінтеграції півострова з порядку денного.

— Вчора ми, нарешті, зробили те, що повинно було з’явитися ще у 2014-му році – затверджена державна Стратегія деокупацію та реінтеграції Криму та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим. Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратися: хто і як створив умови для окупації? Мова не лише про 2014 рік, а й про ухвалення так званих харківських угод, – сказав Зеленський у відеозверненні.

12 березня на сторінці Володимира Зеленського у соціальних мережах з’явилося відеозвернення. У ньому президент України розповів про головні події, які відбулися в країні протягом останнього часу.

За останні кілька тижнів РНБО ухвалила кілька важливих для країни рішень. Серед них: запровадження санкцій проти низки телеканалів (112 Україна, ZIK та Newsone) терміном на п’ять років та блокування активів їхніх власників, санкції проти народного депутата від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та дружини нардепа Тараса Козака — Наталії Лавренюк.

Також наприкінці лютого були запровадженні санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.