Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1256-IX про посилення покарання за сексуальну експлуатацію дітей.

Закон передбачає обмеження волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Документ передбачає покарання за:

вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку;

виготовлення та використання дитячої порнографії;

відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи;

втягнення дитини до участі в таких заходах.

Згідно із законом, кримінальне правопорушення, вчинене щодо малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Окрім того, закон запроваджує особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Водночас каратимуть за отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Ґвалтував 9-річну падчерку для зйомок у порно

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Підозрюваний періодично ґвалтував доньку своєї співмешканки.

Крім того, він знімав це на камеру та розповсюджував порнографічний контент у даркнеті.