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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Народовластие и завершение земельной и судебной реформ: Зеленский о важных для Украины законах

Законы, необходимы для завершения земельной реформы, децентрализации, введения народовластия, а также для судебной реформы, являются чрезвычайно важными для Украины.

володимир зеленський

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время съезда партии Слуга народа.

— Важным являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Законы, необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции. Программа президента и программа партии Слуга народа — именно это наша повестка дня, — отметил он.

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Президент убежден, что основное внимание сегодня стоит уделить не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано. Поэтому депутаты должны улучшать скорость и эффективность своей работы.

Накануне Владимир Зеленский уже анонсировал реформу правосудия и введение народовластия, одним из инструментов которого станет суд присяжных.

По словам президента, сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Также в Украине может появиться суд в смартфоне.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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