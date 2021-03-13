Законы, необходимы для завершения земельной реформы, децентрализации, введения народовластия, а также для судебной реформы, являются чрезвычайно важными для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время съезда партии Слуга народа.

— Важным являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Законы, необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции. Программа президента и программа партии Слуга народа — именно это наша повестка дня, — отметил он.

Президент убежден, что основное внимание сегодня стоит уделить не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано. Поэтому депутаты должны улучшать скорость и эффективность своей работы.

Накануне Владимир Зеленский уже анонсировал реформу правосудия и введение народовластия, одним из инструментов которого станет суд присяжных.

По словам президента, сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Также в Украине может появиться суд в смартфоне.