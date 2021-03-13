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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Народовладдя і завершення земельної та судової реформ: Зеленський про важливі для України закони

Закони, необхідні для завершення земельної реформи, децентралізації, запровадження народовладдя, а також для судової реформи, є надважливими для України.

володимир зеленський

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час з’їзду партії Слуга народу.

– Надважливими є закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції. Програма президента і програма партії Слуга народу – саме це наш порядок денний, – зазначив він.

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Президент переконаний, що основну увагу сьогодні варто приділити не тому, що вже зроблено, а тому, що поки що не зроблено.  Тому депутати повинні покращувати швидкість та ефективність своєї роботи.

Напередодні Володимир Зеленський вже анонсував реформу правосуддя і запровадження народовладдя, одним з інструментів якого стане суд присяжних.

За словами президента, наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі. Також в Україні може з’явитися суд у смартфоні.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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