Слуга народа представила обновленную структуру партии и новый устав

Съезд партии Слуга народа поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Во время съезда 13 марта партия приняла решение о создании Политсовета и Национального совета общин.

— Этими изменениями мы хотим, чтобы партия больше открылась и дала новые возможности для людей, которые хотят перемен в стране. Мы вводим такие принципы, которые позволят двигаться партийным службе тем, кто действительно этого заслуживает, — отметил глава партии Александр Корниенко.

Политсовет партии будет состоять из 73 членов, которые избираются ежемесячно. Он будет разрабатывать тактику и стратегии партии по взаимодействию с экспертным сообществом и гражданским обществом.

Сейчас в политсовет вошли народные депутаты: Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

А также члены Кабинета министров: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська.

В то же время Национальный совет общин формироваться областными организациями партии. В совете будут обсуждать проекты государственных решений по местному самоуправлению и региональной политике.

Кроме того, новая редакция устава предусматривает обновленный подход к принятию в членство партии. С этой целью создадут номинационные комитеты, которые будут проводить собеседования с претендентами.

К слову, президент Владимир Зеленский во время съезда заявил, что партия Слуга народа постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей и начинает новый период.

Источник: Партия Слуга народа