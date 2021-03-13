Слуга народу представила оновлену структуру партії та новий статут

З’їзд партії Слуга народу підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

Під час з’їзду 13 березня партія ухвалила рішення про створення Політради та Національної ради громад.

– Цими змінами ми хочемо, щоб партія більше відкрилася і дала нові можливості для людей, які прагнуть змін у країні. Ми запроваджуємо такі принципи, які дозволять рухатися партійними щаблями тим, хто дійсно на це заслуговує, – зазначив очільник партії Олександр Корнієнко.

Політрада партії налічуватиме 73 члени, які обиратимуться щомісяця. Вона розроблятиме тактику та стратегії партії щодо взаємодії з експертним співтовариством і громадянським суспільством.

Нині до політради увійшли народні депутати: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко, перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

А також члени Кабінету міністрів: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Водночас Національна рада громад формуватиметься обласними організаціями партії. У раді обговорюватимуть проекти державних рішень щодо місцевого самоврядування та регіональну політику.

Крім того, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід до приймання в членство партії. З цією метою створять номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

До слова, президент Володимир Зеленський під час з’їзду заявив, що партія Слуга народу поступово очищується від засланих козачків та випадкових людей та починає новий період.

Джерело: Партія Слуга народу