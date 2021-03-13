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Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

Слуга народа будет просить Зеленского второй раз баллотироваться на пост президента

Партия Слуга народа будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй президентский срок.

Давид Арахамія

Об этом рассказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия после съезда партии 13 марта.

— Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение, — сказал он.

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В то же время глава партии Александр Корниенко заявил, что только Зеленский сможет дать ответ на вопрос о возможном втором сроке. Сейчас нет точной информации об этом.

— Можно эти спекуляции проводить бесконечно, но есть только один человек в этом мире, точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и президент даст каждому украинцу ответ на этот вопрос, — отметил Корниенко.

К слову, съезд партии Слуга народа поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава. Партия приняла решение о создании Политсовета и Национального совета общин.

Политсовет будет разрабатывать тактику и стратегии партии по взаимодействию с экспертным сообществом и гражданским обществом.

В то же время Национальный совет будет обсуждать проекты государственных решений по местному самоуправлению и региональной политике.

Источник: Партия Слуга народа 

Фото: Давид Арахамия 

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