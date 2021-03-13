Партия Слуга народа будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй президентский срок.

Об этом рассказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия после съезда партии 13 марта.

— Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение, — сказал он.

В то же время глава партии Александр Корниенко заявил, что только Зеленский сможет дать ответ на вопрос о возможном втором сроке. Сейчас нет точной информации об этом.

— Можно эти спекуляции проводить бесконечно, но есть только один человек в этом мире, точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и президент даст каждому украинцу ответ на этот вопрос, — отметил Корниенко.

К слову, съезд партии Слуга народа поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава. Партия приняла решение о создании Политсовета и Национального совета общин.

Политсовет будет разрабатывать тактику и стратегии партии по взаимодействию с экспертным сообществом и гражданским обществом.

В то же время Национальный совет будет обсуждать проекты государственных решений по местному самоуправлению и региональной политике.

Источник: Партия Слуга народа

Фото: Давид Арахамия