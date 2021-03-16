За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
В пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки — стрелковое оружие.
Неподалеку Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника наши воины открывали огонь.
Боевых потерь среди наших военных нет.
По данным СЦКК, большинство обстрелов позиций ВСУ осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня.
По состоянию на 07:00, 16 марта, обстрелов не зафиксировано.
Нарушения на Донбассе
14 марта на Донбассе украинский военный получил пулевое ранение в результате обстрела российских наемников рядом с населенным пунктом Пивденное вблизи Торецка.
Противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.