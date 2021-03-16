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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Оккупанты 10 раз нарушили режим тишины, потерь среди военных ВСУ нет

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбас, ООС

В пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

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Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки — стрелковое оружие.

Неподалеку Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди наших военных нет.

По данным СЦКК, большинство обстрелов позиций ВСУ осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня.

По состоянию на 07:00, 16 марта, обстрелов не зафиксировано.

Нарушения на Донбассе

14 марта на Донбассе украинский военный получил пулевое ранение в результате обстрела российских наемников рядом с населенным пунктом Пивденное вблизи Торецка.

Противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: Штаб ООС

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