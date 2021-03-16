За минулу доби, 15 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

У передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

Неподалік Південного збройні формування РФ здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших військових немає.

За даними СЦКК, більшість обстрілів позицій ЗСУ здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Станом на 07.00, 16 березня, обстрілів не зафіксовано.

Порушення на Донбасі

14 березня на Донбасі український військовий отримав кульове поранення внаслідок обстрілу російських найманців поруч із населеним пунктом Південне поблизу Торецька.

Противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.