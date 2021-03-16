На Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контроль над просторовим положенням безпілотного літального апарату середнього радіусу дії в районі Петрівки.

Безпілотник місії упав через роботу станцій радіоелектронної боротьби окупантів.

За інформацією української сторони, у такий спосіб противник намагається дискредитувати Збройні Сили України, звинувачуючи у перешкоджанні діяльності ОБСЄ на підконтрольній території.

Напередодні безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на полігоні поблизу населеного пункту Круглик 27 танків окупаційних військ. Озброєння розміщене за межами виділених місць зберігання.

У штабі ООС повідомляють, що такі дії вказують на те, що збройні формування Російської Федерації й надалі проводять навчання, а також нарощують озброєння та кількість військової техніки, демонструючи свою готовність до провокативних дій та силового сценарію.

Крім того, противник продовжує роботи з обладнання нових ліній оборони. Так, зафіксовані роботи з поглиблення та розширення в бік української сторони біля населеного пункту Широкине, Маріуполя, а також Залізного Торецького району.

Загалом протягом доби 16 березня російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – із великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників із стрілецької зброї.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Гелікоптер РФ порушив повітряний простір України

16 березня о 14.05 в Сумській області гелікоптер РФ Мі-8 порушив повітряний простір України.

Вертоліт залетів на відстань близько 50 м на територію України. Після цього маневру він повернув у зворотному напрямку й залишив повітряний простір України.