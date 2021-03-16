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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Львові розгортають Covid-шпиталі в поліклініках

У Львові розгорнуть додаткові Covid-шпиталі на 366 ліжок, адже наявні у лікарнях місця закінчуються надто швидко.

коронавирус больница лікарня

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що за останню добу госпіталізували 79 львів’ян, а виписали з лікарень лише 49 осіб.

– Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко, – зазначає Садовий.

На першому етапі розгорнуть ліжка на базі таких закладів:

  • амбулаторне відділення 8-ї лікарні — 36 ліжок;
  • 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи — 150 ліжок;
  • поліклініка №4 — 60 ліжок;
  • поліклініка №2 — 70 ліжок;
  • 10-та клінічна лікарня — 50 ліжок.
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Наразі у медичних закладах Львова перебувають 652 хворих на коронавірус, більшість з них потребує кисневого забезпечення.

Коронавірус у Львові

У Львові стрімко погіршується ситуація із захворюваність на Covid-19, учні 5-11 класів з 16 березня переходять на дистанційну форму навчання.

За словами міського голови, Львів знаходиться за півкроку від червоної зони.

Джерело: Андрій Садовий

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