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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

Законы о накоплении пенсии и защите языковых прав нацменьшинств: повестка дня Рады 17 марта

Заседание Верховной Рады 17 марта начнется в 10.00. Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Законы о накоплении пенсии и защите языковых прав нацменьшинств: повестка дня Рады 17 марта

На повестке дня парламентарии в первом чтении будут голосовать за внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации, изменения в закон Украины о государственной помощи семьям с детьми в связи с беременностью и родами.

Также народные депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о рекламе относительно электронных сигарет, проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и внесении изменений в закон Украины об образовании по обеспечению защиты языковых прав национальных меньшинств.

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Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 марта

Во втором чтении на рассмотрение вынесут такие законопроекты: внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, проект постановления о праздновании 60-летия первого полета человека в космос и законопроекты о переименовании населенных пунктов в ряде областей.

Порядок денний Верховної Ради 17 березня

Рада рассмотрит направление закона в КСУ

На этой неделе Рада должна рассмотреть направление в Конституционный суд законопроекта №5133 о внесении изменений в ст. 85 и 106 Конституции, касающиеся порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, этот законопроект необходимо привести в соответствие с Конституцией.

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