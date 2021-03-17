Пленарне засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 17 березня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

На пленарному засіданні народні депутати розглянуть низку питань та обговорять зміни до законопроектів. Зокрема народні депутати обговорять зміни щодо вдосконалення відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Також планують обговорити зміни щодо реклами електронних сигарет та рідин, які використовують для їхнього виробництва.

Народні депутати розглянуть зміни щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Чиновники обговорять зміни щодо додаткових гарантій прав освітян під час дії карантину або обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусу. Також планують обговорити зміну назв низки сіл та селищ у Львівській, Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Газ для населення

Верховна Рада продовжила кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення до 1 січня 2023 року. Під час пленарного засідання у другому читанні проект закону №4248-1 підтримали 244 народні депутати.

Згідно з документом, в Україні вводять 100% комерційного обліку природного газу. Також Національна комісія контролюватиме встановлення лічильників газу у квартирах та приватних будинках, водночас газорозподільні компанії повинні за свої гроші їх встановити.