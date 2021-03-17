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Факти / Україна / Політика
Оксана Доротюк |

Закони про накопичення пенсії та захисті мовних прав нацменшин: порядок денний Ради 17 березня

Засідання Верховної Ради 17 березня розпочнеться о 10.00. Народні депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Закони про накопичення пенсії та захисті мовних прав нацменшин: порядок денний Ради 17 березня

На порядку денному парламентарі у першому читанні голосуватимуть за внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації, зміни до закону України про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також народні депутати розглядатимуть внесення змін до закону про рекламу щодо електронних сигарет, проект закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та внесення змін до закону України про освіту щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин.

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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 березня

У другому читанні на розгляд винесуть такі законопроекти: внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, проект постанови про відзначення 60-річчя першого польоту людини у космос та законопроекти про перейменування населених пунктів у низці областей.

Порядок денний Верховної Ради 17 березня

Рада розгляне направлення закону до КСУ

Цього тижня Рада має розглянути направлення до Конституційного суду законопроекту №5133 про внесення змін до ст. 85 і 106 Конституції, які стосуються порядку призначення і звільнення директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

За словами спікера Дмитра Разумкова, цей законопроект необхідно привести у відповідність з Конституцією.

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