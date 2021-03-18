Кравчук не відкидає можливість атаки Росії з півдня

Ситуація з водою в Криму може загостритися. Також не виключена можливість російської атаки з Півдня.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, Крим хочуть перетворити на військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не буде, бо вона може дістатись військовим заводам, а не громадянам.

– Я думаю, що питання води для Криму загострюватиметься, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити його водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії, – заявив він.

Раніше Леонід Кравчук допускав можливість подачі води на півострів з боку України в разі гуманітарної катастрофи.

Проблеми з водопостачанням в Криму

У січні 2021 року в окупованому Криму майже повністю висохло Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь – одне із найбільших міст півострова.

Екологічна катастрофа, пов’язана із гострою нестачею прісної води, розпочалася у Криму незадовго після анексії РФ.

Україна перекрила водопостачання на півострів ще у травні 2014 року через кілька місяців після анексії півострову.