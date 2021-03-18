У Києві з 20 березня запровадили режим червоної карантинної зони. Обмеження діятимуть три тижні – до 9 квітня включно.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.
Зокрема, обмеження торкнулися і шкіл. Діти після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.
Проте дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.
– Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей! – наголосив Віталій Кличко.
Київ у червоній зоні – перелік заборон
Мер міста Віталій Кличко пояснив це рішення, тим, що у столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.
Станом на ранок 18 березня у Києві за добу виявили 1 092 нові випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 149 923 людини.
Також Кличко озвучив повний перелік того, що не працюватиме через запровадження червоною карантинної зони у Києві.