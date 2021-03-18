У Києві з 20 березня запровадили режим червоної карантинної зони. Обмеження діятимуть три тижні – до 9 квітня включно.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Зокрема, обмеження торкнулися і шкіл. Діти після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.

Проте дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

– Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей! – наголосив Віталій Кличко.

Київ у червоній зоні – перелік заборон

Мер міста Віталій Кличко пояснив це рішення, тим, що у столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 18 березня у Києві за добу виявили 1 092 нові випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіла 149 923 людини.

Також Кличко озвучив повний перелік того, що не працюватиме через запровадження червоною карантинної зони у Києві.