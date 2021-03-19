Внешнее независимое оценивание в 2021 году не будут отменять несмотря на то, что в Украине уже отменили проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.

Об этом сообщил Министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, Министерство образования и науки Украины имеет возможность обеспечить качественное обучение в дистанционном формате.

Шкарлет отметил, что ГИА у учеников 4 и 9 классов отменили по той причине, что дети, которые находятся в местности, где ввели красную карантинную зону, имеют неравный доступ к обучению.

Читайте Когда школы Киева начинают прием в 1 класс и какие нужны документы

По его словам, одновременно ВНО в 2020 году показало, что МОН может обеспечить проведение экзамена в безопасных условиях во время пандемии.

Отмена ГИА

17 марта МОН отменило ГИА для учеников 4 и 9 классов. Это сделали из-за многочисленных просьб родителей и учителей из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

В документе об образовании учеников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН, такое решение позволит организовано завершить учебный год.

Источник: Суспільне