Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році не будуть скасовувати попри те, що в Україні вже скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів.

Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет. За його словами, Міністерство освіти і науки України має змогу забезпечити якісне навчання у дистанційному форматі.

Шкарлет зазначив, що ДПА в учнів 4 та 9 класів скасували з тієї причини, що діти, які перебувають у місцевості, де запровадили червону карантинну зону, мають нерівний доступ до навчання.

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За його словами, водночас ЗНО у 2020 році показало, що МОН може забезпечити проведення іспиту в безпечних умовах під час пандемії.

Скасування ДПА

17 березня МОН скасувало ДПА для учнів 4 та 9 класів. Це зробили через численні прохання батьків та освітян через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

У документі про освіту в учнів буде напис – звільнена/ий. На думку МОН, таке рішення дозволить організовано завершити навчальний рік.

Джерело: Суспільне