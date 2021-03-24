ФЛП и работники предприятий, которые пострадают в результате карантинных ограничений в красных зонах, получат по 8 тыс. грн, как это было во время зимнего локдауна.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министра Денис Шмыгаль.

Он отметил, что по поручению президента будут введены денежные выплаты.

— Разработан комплекс мероприятий относительно поддержки людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местной власти, — сказал глава правительства.

По его словам, в этот раз они надеются на то, что органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты — это будет правильно и ответственно.

Верховная Рада в декабре 2020 года приняла закон, который предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам и ФЛП, которые потеряли заработки из-за карантина.

Тогда заявку на помощь могли подать только застрахованные лица, которые платили единый взнос в третьем квартале 2020 года.