ФОПи та працівники підприємств, які постраждають внаслідок карантининних обмежень у червоних зонах, отримають по 8 тис. грн, як це було під час зимового локдауну.

Про це заявив під час засідання уряду прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

Він наголосив, що за дорученням президента будуть запроваджені грошові виплати.

– Розроблено комплекс заходів щодо підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевої влади, – сказав глава уряду.

За його словами, цього разу вони сподіваються на те, що органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати – це буде правильно і відповідально.

Верховна Рада у грудні 2020 року ухвалила закон, який передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам та ФОПам, які втратили заробітки через карантин.

Тоді заявку на допомогу могли подати лише застраховані особи, які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року.