На 30 березня заплановано два позачергових засідання Верховної Ради.

Проведення першого ініціювали понад півтори сотні народних обранців, другого – президент України.

Нардепи хочуть розглянути проект постанови про засудження подій біля Офісу президента 20 березня та заслухати звіти з цього приводу керівників СБУ, Нацполіції та ДБР.

30 березня до порядку денного знову внесуть питання про припинення депутатських повноважень Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Перший обраний міським головою Херсона на виборах восени 2020 року, другий очолив Черкаську ОДА в січні 2021 року.

Також депутати хочуть призначити вибори мера Харкова та Шегинівського сільського голови у Львівській області.

На ініційованому главою держави засіданні йтиметься про відновлення великої приватизації, легалізацію (амністію) капіталів, новий порядок отримання наукових ступенів.

На порядку денному буде також вдосконалення отримання Пакунку малюка, посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції, а також протипожежної безпеки.

Крім того, за умови згоди всіх фракцій народні обранці розглянуть президентський законопроект про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і найманим працівникам на час посилення карантину від державної та місцевої влади.

Допомога ФОПам та найманим працівникам

24 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував виплату допомоги ФОПам та найманим працівникам, які зазнають втрат через запровадження карантину. Вони мають отримати по 8 тис. грн, як це було під час зимового локдауну.

Грошові виплати будуть запроваджені за дорученням президента України.

Джерело: Павло Фролов