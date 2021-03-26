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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

820 млн грн долга: в 15 регионах возможны перебои с отоплением

В некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов.

Опалення

Из-за долгов производителей тепловой энергии отдельные населенные пункты в 15 регионах могут столкнуться с перебоями отопления.

По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа эти компании в апреле должны заплатить более 820 млн гривен.

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Нафтогаз-Украины опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ.

Нафтогаз 

Под угрозой отопительный сезон оказались жители больших городов: Днепра, Кривого Рога, Одессу, Мариуполя, Киева и Харькова.

Цена на газ в апреле

Нафатогаз оставит без изменений цену на газ для населения в апреле. Она составит 6,86 грн/куб. м, как это было в марте.

Какую фиксированную цену Нафтогаз готов предложить потребителям в пределах годового контракта, который начнет действовать с 1 мая 2021 года, пока пока неизвестно.

Фото: Dreamstime

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