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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

820 млн грн боргу: в 15 регіонах можливі перебої з опаленням

У деяких областях України склалася критична ситуація у сфері теплопостачання. Під загрозою перебоїв з опаленням перебувають 15 регіонів.

Опалення

Через борги виробників теплової енергії окремі населені пункти в 15 регіонах можуть зіткнутися з перебоями опалення.

Станом на 25 березня, 56 підприємств не виконували вимоги для отримання дешевого газу за спеціальним зобов’язаннями. Для отримання цього газу ці компанії у квітні повинні заплатити понад 820 млн гривень.

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Нафтогаз-Україна опублікував перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ.

Нафтогаз 

Під загрозою опалювальний сезон опинилися мешканці великих міст: Дніпра, Кривого Рогу, Одесу, Маріуполя, Києва та Харкова.

Ціна на газ у квітні

Нафатогаз залишить без змін ціну на газ для населення у квітні. Вона становитиме 6,86 грн/куб. м, як це було у березні.

Яку фіксовану ціну Нафтогаз готовий запропонувати споживачам в межах річного контракту, який почне діяти з 1 травня 2021 року, наразі поки невідомо.

Фото: Dreamstime

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