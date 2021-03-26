У деяких областях України склалася критична ситуація у сфері теплопостачання. Під загрозою перебоїв з опаленням перебувають 15 регіонів.

Через борги виробників теплової енергії окремі населені пункти в 15 регіонах можуть зіткнутися з перебоями опалення.

Станом на 25 березня, 56 підприємств не виконували вимоги для отримання дешевого газу за спеціальним зобов’язаннями. Для отримання цього газу ці компанії у квітні повинні заплатити понад 820 млн гривень.

Нафтогаз-Україна опублікував перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ.

Нафтогаз

Під загрозою опалювальний сезон опинилися мешканці великих міст: Дніпра, Кривого Рогу, Одесу, Маріуполя, Києва та Харкова.

Ціна на газ у квітні

Нафатогаз залишить без змін ціну на газ для населення у квітні. Вона становитиме 6,86 грн/куб. м, як це було у березні.

Яку фіксовану ціну Нафтогаз готовий запропонувати споживачам в межах річного контракту, який почне діяти з 1 травня 2021 року, наразі поки невідомо.