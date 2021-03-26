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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Предназначались для ВМФ РФ: СБУ предотвратила незаконный экспорт агрегатов для кораблей

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

будівля СБУ

Агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции.

В СБУ сообщили, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса в России. Они выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота РФ.

— При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению, — говорится в сообщении СБУ.

Товар обнаружили на таможенном посту Запорожье. Во время проверки документов были обнаружены недостоверные сведения о происхождении товаров и конечной сферы использования.

  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
Предназначались для ВМФ РФ: СБУ предотвратила незаконный экспорт агрегатов для кораблей / 2 фотографии

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия по ст. 333 УК Украины — Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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Санкции против авиакомпаний за полеты в РФ и Крым

Украина ввела санкции к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за полеты в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Санкции будут длится до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime, СБУ

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