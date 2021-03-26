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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Призначалися для ВМФ РФ: СБУ запобігла незаконному експорту агрегатів для кораблів

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення до Російської Федерації.

будівля СБУ

Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

В СБУ повідомили, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу у Росії. Вони виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту РФ.

— Водночас, вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення, – йдеться у повідомлені СБУ.

Товар виявили на митному посту Запоріжжя. Під час перевірки документів були виявлені недостовірні відомості щодо походження товарів та кінцевої сфери використання.

  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
  • агрегати для кораблів
Призначалися для ВМФ РФ: СБУ запобігла незаконному експорту агрегатів для кораблів / 2 фотографии

У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії за ст. 333 КК України – Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

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Санкції проти авіакомпаній за польоти в РФ і Крим

Україна ввела санкції до молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA за польоти в РФ і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Санкції триватимуть до закінчення терміну окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime, СБУ

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