Контррозвідка Служби безпеки України запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення до Російської Федерації.

Агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції.

В СБУ повідомили, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу у Росії. Вони виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту РФ.

— Водночас, вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення, – йдеться у повідомлені СБУ.

Товар виявили на митному посту Запоріжжя. Під час перевірки документів були виявлені недостовірні відомості щодо походження товарів та кінцевої сфери використання.







Призначалися для ВМФ РФ: СБУ запобігла незаконному експорту агрегатів для кораблів / 2 фотографии

У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії за ст. 333 КК України – Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Санкції проти авіакомпаній за польоти в РФ і Крим

Україна ввела санкції до молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA за польоти в РФ і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Санкції триватимуть до закінчення терміну окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.