Паспорт вакцинації в Україні можуть отримати ті громадяни, які зроблять дві дози щеплення проти коронавірусу. Розробка документу вже на фінальній стадії.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, у сертифікаті буде інформація про те, коли людина зробила щеплення та який термін дії препарату, згідно з інструкцією.

Міністр додав, що документ буде максимально зручним для громадян. Він підкреслив, що проект документа уже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.

-Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб, – додав міністр.

Паспорти вакцинації

Єдиний сертифікат здоров’я для громадян країн-членів ЄС буде доступний з 15 червня.

У документах планують вказувати інформацію про вакцинацію від коронавірусу, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів на Covid-19.

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