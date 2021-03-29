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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У МОЗ розповіли, хто отримає паспорт вакцинації в Україні

Паспорт вакцинації в Україні можуть отримати ті громадяни, які зроблять дві дози щеплення проти коронавірусу. Розробка документу вже на фінальній стадії.

коронавірус в україні

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, у сертифікаті буде інформація про те, коли людина зробила щеплення та який термін дії препарату, згідно з інструкцією.

Міністр додав, що документ буде максимально зручним для громадян. Він підкреслив, що проект документа уже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.

-Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб, – додав міністр.

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Паспорти вакцинації

Єдиний сертифікат здоров’я для громадян країн-членів ЄС буде доступний з 15 червня.

У документах планують вказувати інформацію про вакцинацію від коронавірусу, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів на Covid-19.

Більше про паспорти вакцинації від коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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