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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Загострення на Донбасі: Рада може зібратися на три позачергові засідання 30 березня

Верховна Рада 30 березня може провести не два, а три позачергових засідання. На першому з них депутати можуть розглянути заяву парламенту, яка засуджує загострення ситуації на Донбасі.

Верховна Рада

Про це повідомила заступник очільника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. За її словами, комітет з питань закордонних справ проголосував за відповідну постанову і заяву Верховної Ради, яка засуджує загострення на Донбасі і закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

– Дуже ймовірно, що ми завтра свою роботу почнемо не о 13.00, а о 12.30. Тому загалом дійсно може бути три позачергових засідання, – зазначила вона.

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За словами Євгенії Кравчук, щойно проект постанови зареєструють, Слуга народу почне збирати підписи, щоб парламент 30 березня розглянув ці документи на третьому позачерговому засіданні.

Загострення на Донбасі

26 березня російські найманці обстріляли позиції українських військових неподалік населеного пункту Шуми. Під час обстрілу на Донбасі четверо бійців ЗСУ загинули, двох було поранено.

Бойовики прицільно стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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