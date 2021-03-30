Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, что распространяла фейковую информацию об Украине.

Также злоумышленники распространяли ложную информацию о вакцинации и распространяли посты, поддерживающих террористические организации “ЛДНР”.

Работниками СБУ было установлено, что финансирование ботоферм совершалось с территории Российской Федерации через электронные кошельки санкционных платежных систем.

Для противоправной деятельности злоумышленники использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным оборудованием, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы, а также несколько сотен сим-карт.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудования в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.



















Распространяли фейки о вакцинации и поддерживали “ЛДНР”: СБУ разоблачила сеть ботоферм / 5 фотографий

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины — Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие и устанавливаются все лица, которые причастны к противоправной деятельности.

Пограничники задержали бывшего боевика

В Дружковке Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика так называемой ДНР.

Им оказался 54-летний местный житель. В 2014 году он перешел на сторону российских оккупантов и работал на одном из блок-постов города.

По поручению сепаратистов мужчина проверял документы и осматривал вещи и транспорт лиц, заезжавших или выезжавших с оккупированных территорий.