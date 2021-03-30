Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, що розповсюджувала фейкову інформацію про Україну.

Також зловмисники поширювали неправдиву інформацію про вакцинацію та поширювали пости, що підтримують терористичні організації “ЛДНР”.

Працівниками СБУ було встановлено, що фінансування ботоферм відбувалося з території Російської Федерації через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

Для протиправної діяльності зловмисники використовували сім-карти українських операторів мобільного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним обладнанням, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи, а також кілька сотень сім-карт.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.



















Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували “ЛДНР”: СБУ викрила мережу ботоферм / 5 фотографий

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК України — Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове слідство і встановлюються всі особи, що причетні до протиправної діяльності.

Прикордонники затримали колишнього бойовика

У Дружківці Донецької області прикордонники затримали колишнього бойовика так званої ДНР.

Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів і працював на одному з блок-постів міста.

За дорученням сепаратистів чоловік перевіряв документи та оглядав речі і транспорт осіб, які заїжджали чи виїжджали з окупованих територій.