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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували “ЛДНР”: СБУ викрила мережу ботоферм

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, що розповсюджувала фейкову інформацію про Україну.

Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували “ЛДНР”: СБУ викрила мережу ботоферм

Також зловмисники поширювали неправдиву інформацію про вакцинацію та поширювали пости, що підтримують терористичні організації “ЛДНР”.

Працівниками СБУ було встановлено, що фінансування ботоферм відбувалося з території Російської Федерації через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

Для протиправної діяльності зловмисники використовували сім-карти українських операторів мобільного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним обладнанням, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи, а також кілька сотень сім-карт.

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Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
  • Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували "ЛДНР": СБУ викрила мережу ботоферм
Поширювали фейки про вакцинацію та підтримували “ЛДНР”: СБУ викрила мережу ботоферм / 5 фотографий

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК України — Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове слідство і встановлюються всі особи, що причетні до протиправної діяльності.

Прикордонники затримали колишнього бойовика

У Дружківці Донецької області прикордонники затримали колишнього бойовика так званої ДНР.

Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів і працював на одному з блок-постів міста.

За дорученням сепаратистів чоловік перевіряв документи та оглядав речі і транспорт осіб, які заїжджали чи виїжджали з окупованих територій.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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