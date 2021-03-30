В Україні розблоковано велику приватизацію – закон ухвалено

257 народних депутатів підтримали у другому читанні законопроект №4543, який передбачає внесення зміни до закону Про приватизацію державного та комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Згідно з законом, із розділу V Прикінцеві та перехідні положення виключено пункт, відповідно до якого “тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться”.

Це означає, що Рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації, який діяв з 25 вересня 2020 року у зв’язку з карантином.

У першому читанні парламент ухвалив законопроект про приватизацію великих об’єктів 4 лютого.

На сьогоднішньому засіданні Рада у першому читанні ухвалила ще один важливий документ, який стосується приватизації. Нардепи затвердили перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації.

У цьому переліку 650 об’єктів, зокрема Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України.