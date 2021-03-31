Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли у столиці розпочнуть вимикати опалення будинків.

Про це він повідомив під час брифінгу 31 березня.

– З 5 квітня столиця розпочне відключення опалення житлових будинків, – зазначив мер Віталій Кличко.

За його словами, на припинення теплопостачання місту потрібно приблизно п’ять днів.

Теплопостачання в Україні

У деяких областях України склалася критична ситуація у сфері теплопостачання.

Через це під загрозою перебоїв з опаленням перебувають 15 регіонів. З-поміж них – мешканці великих міст країни: Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Маріуполя, Києва та Харкова.

Детальніше про забезпечення теплопостачанням в Україні та закінчення опалювального сезону 2021 на території країни читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.