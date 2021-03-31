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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Понад 475 тис. доходів, квартира у кредит та нове авто: декларація Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у 2020 році отримав на посаді 444, 5 тис. грн зарплати. Загалом його доходи за попередній рік склали 475,6 тис. грн.

Андрій Єрмак

У 2020 році керівник ОП придбав автомобіль Mercedes-Benz за ціною 2 972 776 грн.

На банківських рахунках Андрія Єрмака 226 862 грн, а готівкою – $153 тис. та €50 тис. Також він вказав понад 9 млн грн боргу від компанії ТОВ Garnet International Media Group за договорами 2016 року.

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Також у власності Єрмака квартира у Києві (107,8 м кв) вартістю понад 3,5 млн грн. Однак її він взяв у кредит – ще потрібно погасити заборгованість понад 2,6 млн грн.

Очільник ОП володіє 100% акцій ТОВ Ер Пі Ай, 50% ТОВ Міжнародна правнича компанія, 40% Garnet International Media Group, 50% ТОВ Міжнародна фармацевтична група та 50% ТОВ Інтерпромфінанс-безпека.

Декларація Дениса Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль задекларував понад 500 тис. грн заробітної плати за 2020 рік. У власності Шмигаля земельна ділянка на Львівщині, житловий будинок та інша нерухомість зареєстрована на його дружину.

Дивіться декларацію Дениса Шмигаля на Фактах ICTV.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Фото: УНІАН

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