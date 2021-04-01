Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал электронную декларацию о своем имуществе, доходах и расходах за 2020 год.

Согласно декларации Порошенко на сайте НАПК, 504 540 грн политик получил как нардеп Верховной Рады. 66 тыс. грн его жена Марина Порошенко заработала по месту работы в благотворительном фонде.

Однако основной доход Петр Порошенко получил от дивидентов — более 214 млн грн. Также политик получил проценты за вложения в банке — 7 016 338 грн, а доход от отчуждения движимого имущества составил 295 тыс. грн.

Согласно декларации, у политика есть $51,2 млн и 42,3 млн грн наличными. Среди ценных вещей — сотня картин, часы, мебель, люстры, рояль. У Марины Порошенко — ювелирные изделия, шубы и женские сумки.

Петр Порошенко владеет тремя квартирами — две из них находятся в Киеве (площадью 134,06 кв. м и 82,15 кв. м), еще одна — в Виннице (68,20 кв. м). У Марины Порошенко в собственности есть квартира в Киеве площадью 82,3 кв. м.

У Порошенко есть несколько земельных участков — два в Козине в Киевской области (33 196 кв. м и 1 200 кв. м), еще один участок площадью 7 511 кв. м политик в этом месте арендует. В Киеве Порошенко владеет тремя участками — 1 000 кв. м, 6 315 кв. м и 5169 кв. м. Его жена имеет участок размером 1 875 кв. м в Киевской области.

У семьи Порошенко есть три легковых авто. Одним автомобилем Jaguar XF владеет Марина Порошенко, а два остальных — Mercedes-Benz S 500L 4Matic и Mercedes-Benz S600L — у политика по праву служебного пользования.

Бывший президент Украины потратил более 30 млн грн на юридические услуги, а около 1,8 млн грн ушло на оплату рекламных услуг. Петр Порошенко уплатил в бюджет более 23 млн грн налогов и военного сбора.

Декларация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и имуществе за 2020 год. Доходы президента за прошлый год составили почти 23 млн грн.

Часть этих доходов составила заработная плата, а также продажа и сдача в аренду имущества, земельного участка и роялти. Полную декларацию Владимира Зеленского смотрите на сайте Факты ICTV.