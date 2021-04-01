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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

$50 млн наличными и более 500 тыс. грн зарплаты: что задекларировал за 2020 Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал электронную декларацию о своем имуществе, доходах и расходах за 2020 год.

$50 млн наличными и более 500 тыс. грн зарплаты: что задекларировал за 2020 Порошенко

Согласно декларации Порошенко на сайте НАПК, 504 540 грн политик получил как нардеп Верховной Рады. 66 тыс. грн его жена Марина Порошенко заработала по месту работы в благотворительном фонде.

Однако основной доход Петр Порошенко получил от дивидентов — более 214 млн грн. Также политик получил проценты за вложения в банке — 7 016 338 грн, а доход от отчуждения движимого имущества составил 295 тыс. грн.

Согласно декларации, у политика есть $51,2 млн и 42,3 млн грн наличными. Среди ценных вещей — сотня картин, часы, мебель, люстры, рояль. У Марины Порошенко — ювелирные изделия, шубы и женские сумки.

Петр Порошенко владеет тремя квартирами — две из них находятся в Киеве (площадью 134,06 кв. м и 82,15 кв. м), еще одна — в Виннице (68,20 кв. м). У Марины Порошенко в собственности есть квартира в Киеве площадью 82,3 кв. м.

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У Порошенко есть несколько земельных участков — два в Козине в Киевской области (33 196 кв. м и 1 200 кв. м), еще один участок площадью 7 511 кв. м политик в этом месте арендует. В Киеве Порошенко владеет тремя участками — 1 000 кв. м, 6 315 кв. м и 5169 кв. м. Его жена имеет участок размером 1 875 кв. м в Киевской области.

У семьи Порошенко есть три легковых авто. Одним автомобилем Jaguar XF владеет Марина Порошенко, а два остальных — Mercedes-Benz S 500L 4Matic и Mercedes-Benz S600L — у политика по праву служебного пользования.

Бывший президент Украины потратил более 30 млн грн на юридические услуги, а около 1,8 млн грн ушло на оплату рекламных услуг. Петр Порошенко уплатил в бюджет более 23 млн грн налогов и военного сбора.

Декларация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и имуществе за 2020 год. Доходы президента за прошлый год составили почти 23 млн грн.

Часть этих доходов составила заработная плата, а также продажа и сдача в аренду имущества, земельного участка и роялти. Полную декларацию Владимира Зеленского смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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