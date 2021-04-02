АМКУ оштрафовал Львовгаз на 75,6 млн грн — причина

На АО Львовгаз, которое является крупнейшим газораспределительным оператором Львовской области, наложен штраф в размере 75,63 млн за нарушение закона о защите экономической конкуренции.

Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет Украины.

В АМКУ отметили, что газовая компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

В тот же день Комитет оштрафовал на общую сумму 4,7 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции ООО ПТФ Авиас, ООО Торговый Дом Авиас, ООО Пром Гарант Плюс, ООО Альянс Эволюшн, ПАО Укртатнафта и 169 операторов АЗС.

Антимонопольный комитет Украины проанализировал розничные цены на топливо в сетях АЗС и пришел к выводу, что они завышены.

В конце марта АМКУ обязал крупные розничные сети АЗС снизить цены на автогаз, высокооктановые бензины и дизельное топливо до объективного уровня.

Проанализировал розничные цены на топливо, эксперты пришли к выводу, что они завышены.

Источник: АМКУ