АМКУ оштрафував Львівгаз на 75,6 млн грн – причина

На АТ Львівгаз, яке є найбільшим газорозподільним оператором Львівської області, накладено штраф у розмірі 75,63 млн грн за порушення закону про захист економічної конкуренції.

Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України.

В АМКУ зазначили, що газова компанія зловживала монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.

Того ж дня Комітет оштрафував на загальну суму 4,7 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ ВТФ Авіас, ТОВ Торговий Дім Авіас, ТОВ Пром Гарант Плюс, ТОВ Альянс Еволюшн, ПАТ Укртатнафта та 169 операторів АЗС.

Джерело: АМКУ