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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Призвали к госперевороту: СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов

СБУ разоблачила межрегиональную сеть интернет-агитаторов, призывавших к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Призвали к госперевороту: СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов

Агитаторов задержали на Черниговщине, Сумщине, а также в Одессе и Запорожье.

В Чернигове, мужчина через интернет призывал к государственному перевороту, распространял фейки о ВСУ и популяризировал российских наемников.

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Он был администратором нескольких групп в социальных сетях, где размещал информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков.

Еще один агитатор, призывающий к захвату власти, действовал в Прилуках.

На Сумщине, житель Конотопа призывал к изменению границы и насильственному свержению конституционного строя через запрещенную в Украине социальную сеть.

СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов — ФОТО

В Одессе киберспециальсты СБУ разоблачили администратора групп, в которых он агитировал к различным беспорядкам и изменениям госграницы.

Агитатор из Запорожья размещал подобную информацию на личных страницах в социальных сетях.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении, следственные действия продолжаются.

Информационная война против Украины

19 марта СБУ сообщила о прекращении деятельности ботофермы в Киеве, по которой распространяли фейковую информацию об Украине.

В службе сообщили, что ботоферму финансировали из РФ.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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