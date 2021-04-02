Зеленский собирает СНБО — что на повестке дня

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится во второй половине дня 2 апреля. Однако его тематику не будут раскрывать до начала проведения.

Это подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, — подчеркнул он.

Однако, по словам Тимошенко, темами сегодняшнего заседания СНБО, как и всех предыдущих, будут безопасность и наведение справедливости в стране.

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Санкции СНБО

19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда экс-чиновников, в частности против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что указанные лица в настоящее время на 99% являются гражданами РФ.