Зеленский собирает СНБО — что на повестке дня

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится во второй половине дня 2 апреля. Однако его тематику не будут раскрывать до начала проведения.
Это подтвердил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.
— Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, — подчеркнул он.
Однако, по словам Тимошенко, темами сегодняшнего заседания СНБО, как и всех предыдущих, будут безопасность и наведение справедливости в стране.
Санкции СНБО
19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда экс-чиновников, в частности против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что указанные лица в настоящее время на 99% являются гражданами РФ.